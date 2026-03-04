|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛО $212,4 МЛН
13:46 05.03.2026
В январе 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $6,718 млрд. К уровню января 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 112,3%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 18,6% и составил $3,253 млрд., импорт вырос на 7% до $3,465 млрд.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе 2026 года составило $212,4 млн.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2026
Курсы в банках
на 05.03.2026
Конвертация в банках
на 05.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте