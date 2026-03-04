В январе 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $6,718 млрд. К уровню января 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 112,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 18,6% и составил $3,253 млрд., импорт вырос на 7% до $3,465 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе 2026 года составило $212,4 млн.