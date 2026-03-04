|О компании
|05.03.2026
|
Экономика РБ
СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА «ЗЕЛЕНОЧИ» В КАЛИНКОВИЧСКОМ РАЙОНЕ ОБЕСПЕЧИТ РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
12:38 05.03.2026
Строительство комплекса «Зеленочи» в Калинковичском районе Гомельской области обеспечит рост объемов производства молока. Об этом сообщает Telegram-канал TVRGOMEL.BY
Новый комплекс будет рассчитан на 1000 голов крупного рогатого скота. Проектом предусмотрено возведение двух просторных коровников, соединённых переходной галереей, родильного отделения и современного молочно-доильного блока. Для молодняка построят специальный навес с молочной кухней, где телята будут получать полноценное питание и уход с первых дней жизни.
