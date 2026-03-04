ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В МАРТ РАССКАЗАЛИ, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ИСПОРЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ НА ПРИЛАВКАХ МАГАЗИНОВ


11:52 05.03.2026

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси рассказали, как действовать при обнаружении испорченных продуктов на прилавках магазинов.

Как пояснили в министерстве, реализация продуктов питания с любыми признаками порчи — будь то гниль или плесень — строго запрещена. Если вы столкнулись с таким товаром в магазине или уже после покупки, закон предоставляет вам несколько эффективных способов защиты своих интересов.

Первым делом потребитель может обратиться напрямую к продавцу и запросить документы, подтверждающие безопасность продукции. Еще один действенный метод — оставить запись в книге замечаний и предложений. По закону ее обязаны выдать по первому требованию, не спрашивая паспорт и не требуя объяснений, почему вы решили написать жалобу.

Для более серьезного разбирательства стоит направить обращение в Центр гигиены и эпидемиологии того района, где находится торговый объект. Это инициирует проверку соблюдения санитарных норм конкретным продавцом.

При этом важно учитывать один юридический тонкость: проверке и экспертизе подлежат только те товары, которые находятся в магазине. Если продукт уже был куплен и хранился у вас дома, специалисты не смогут принять его для исследования качества, так как условия хранения вне торговой точки не подтверждены.
