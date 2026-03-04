|О компании
|05.03.2026
БЕЛАВИА: БИЛЕТЫ В ДУБАЙ И ОБРАТНО МОЖНО ВЕРНУТЬ БЕЗ ШТРАФОВ
11:09 05.03.2026
Пассажиры, которые приобрели билеты в /из Дубая с датой вылета по 31 марта 2026 года включительно, но решили отказаться от полета, смогут вернуть их стоимость без взимания штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал авиакомпании «Белавиа».
Оформить такой возврат можно по месту приобретения авиабилета до даты вылета рейса, указанной в билете.
На данный момент регулярные рейсы «Белавиа» в ОАЭ и обратно отменены по 6 марта включительно. Вместо них организованы вывозные рейсы из Дубая.
Авиакомпания оперативно получает информацию от органов по управлению воздушным движением иностранных государств об изменении ограничений и корректирует полетную программу на основании полученных данных.
В случае отмены рейса пассажиры будут проинформированы авиакомпанией или туристическим оператором по контактным данным, предоставленным при бронировании авиабилетов.
«Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что в вашем бронировании указан номер телефона и адрес электронной почты, к которым вы имеете доступ не только дома, но и во время путешествия», - отметил национальный авиаперевозчик.
