05.03.2026   
Экономика РБ


БЕЛАВИА: БИЛЕТЫ В ДУБАЙ И ОБРАТНО МОЖНО ВЕРНУТЬ БЕЗ ШТРАФОВ


11:09 05.03.2026

Пассажиры, которые приобрели билеты в /из Дубая с датой вылета по 31 марта 2026 года включительно, но решили отказаться от полета, смогут вернуть их стоимость без взимания штрафов. Об этом сообщает Telegram-канал авиакомпании «Белавиа».

Оформить такой возврат можно по месту приобретения авиабилета до даты вылета рейса, указанной в билете.

На данный момент регулярные рейсы «Белавиа» в ОАЭ и обратно отменены по 6 марта включительно. Вместо них организованы вывозные рейсы из Дубая.

Авиакомпания оперативно получает информацию от органов по управлению воздушным движением иностранных государств об изменении ограничений и корректирует полетную программу на основании полученных данных.

В случае отмены рейса пассажиры будут проинформированы авиакомпанией или туристическим оператором по контактным данным, предоставленным при бронировании авиабилетов.

«Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что в вашем бронировании указан номер телефона и адрес электронной почты, к которым вы имеете доступ не только дома, но и во время путешествия», - отметил национальный авиаперевозчик.
