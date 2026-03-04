Международная конференция по защите национальных брендов пройдет 5 марта в Минске, сообщает Telegram-канал ГКНТ.

На площадке соберутся ведущие эксперты, чтобы обсудить важнейшие вопросы регистрации товарных знаков как на внутреннем, так и на международном рынках. Особое внимание будет уделено защите географических указаний и других средств индивидуализации, которые помогают формировать сильный портфель интеллектуальной собственности.

Профессиональный диалог затронет и методы противодействия современным вызовам, включая борьбу с недобросовестной конкуренцией. Участники проанализируют эффективные стратегии защиты прав, а также обсудят значимую роль государственных органов, таможенной службы и правоохранительных структур в обеспечении безопасности бизнеса.

Организатор: БелТПП при поддержке Национального центра интеллектуальной собственности. В качестве генерального партнера форума выступит СберБанк.