Под председательством Премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Правительстве состоялось заседание Совета по развитию предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Правительства, ключевая тема в повестке заседания Совета - кадровое обеспечение бизнеса и направления совершенствования регулирования трудовых отношений. Основные вопросы для обсуждения - перспективы внедрения гибких механизмов привлечения персонала, а также совершенствование механизмов вовлечения в трудовую деятельность учащихся и студентов.

"Судя по результатам анкетирования, которое проводил Аппарат Совета по развитию предпринимательства, данная тема затрагивает практически каждого члена нашего Совета. Речь идет об обеспеченности трудовыми ресурсами, их качественных характеристиках, вопросах подготовки специалистов. Таким образом, мы имеем широкий спектр вопросов для обсуждения", - обратил внимание Александр Турчин.

Недавно на коллегии Министерства труда и социальной защиты в том числе очень подробно обсуждали эти вопросы и наметили пути, по которым двигаться дальше, обратил внимание Премьер.

В заседании Совета приняли участие руководители профильных министерств: министр труда и социальной защиты Андрей Лобович, министр образования Андрей Иванец и министр экономики Юрий Чеботарь.

"Проблема, о которой мы будем говорить, касается всех участников процесса: и регулятора, и бизнеса. В одиночку нам с этим не справиться. Мы должны понимать, как будем действовать сообща для решения этих задач", - заявил Глава Правительства.

По словам члена Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Андрея Сидорова, сегодня на заседание вынесена тема трудового законодательства. "Необходимо определить основные моменты, которые стоит обсудить представителям государственной власти и бизнеса. Это отличная площадка для диалога между Правительством и реальным сектором экономики. Здесь можно высказывать свое мнение и вносить реальные предложения, которые в дальнейшем могут быть эффективно рассмотрены и использованы", - считает Андрей Сидоров.

Что касается образования и подготовки кадров, то это ключевой вопрос не только для Беларуси, но и для всех стран. "Начинать работу необходимо уже со школы, так как она является основой не только получения знаний, но и воспитания. В этот процесс должны быть вовлечены не только учителя и работники системы образования, но и представители реального сектора экономики. Для эффективности необходимо взаимодействие обеих сторон: предприятия должны приходить в школу, а школа должна выходить на предприятия. При этом важна активная жизненная позиция. Сегодня для этого есть все условия, включая модернизированные предприятия, которые ушли далеко вперед", - сказал он.

Особое внимание следует уделить профориентации. "Ребенок уже в третьем или четвертом классе должен знакомиться с реальным сектором экономики, посещать объекты в медицине, народном хозяйстве, сельском хозяйстве и промышленности. Школьник должен видеть, как работают родители, и понимать потребности государства. К десятому или одиннадцатому классу ученик должен уже мечтать о своей будущей работе. Если есть мечта, то выбор специальности будет правильным и не изменится со временем. В результате специалист будет грамотно подготовлен, а реальный сектор экономики получит квалифицированного сотрудника", - уверен Андрей Сидоров.

"Можно сказать, что сейчас взаимодействие идет преимущественно между высшей школой и средними специальными учебными заведениями. В этом процессе пока отсутствует активная роль реального сектора экономики, а он должен играть ключевое значение", - заявил он.

Генеральный директор брестского ООО "Машиностроительное предприятие "КОМПО" Валентин Пикуль рассказал, что среди инициатив бизнеса на совете - вопросы, связанные с обучением и распределением студентов. "Также отдельно необходимо затронуть аспекты законодательства в части сохранения инженерных компетенций, удержания персонала и применения эффективных инструментов мотивации", - обратил он внимание.

На предприятии не стоит вопроса о том, какие специальности будут актуальны: инженеры нужны всегда. "Престиж инженерного дела уже очевиден многим. Очень радует, что большое количество молодых людей сейчас обращает внимание именно на инженерные специальности. Хочется сказать этим ребятам: вы точно не ошиблись в своем выборе", - заметил Валентин Пикуль.

Предыдущее заседание Совета по развитию предпринимательства состоялось в конце прошлого года. Тогда было принято решение о проведении заседаний как минимум ежеквартально.