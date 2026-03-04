ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНА СХЕМА УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КРУПНОГО ПОСТАВЩИКА ТЮЛЬПАНОВ


09:45 05.03.2026

Органами финансовых расследований пресечена незаконная деятельность одного из крупнейших импортеров и оптового продавца тюльпанов. Собственники бизнеса подозреваются в уклонении от уплаты налогов, реализации продукции по заниженной стоимости и налоговом мошенничестве.

Как сообщает Telegram-канал КГК, установлено, что крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в Брестской области параллельно с производством сельскохозяйственной продукции также выращивало и реализовывало луковицы тюльпанов, применяя при этом единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции (1% от валовой выручки).

Одним из условий для применения особого режима налогообложения являлось то, чтобы доля выручки КФХ от реализации выращенной сельхозпродукции в общей выручке составляла не менее 50%.

Однако к 2022 году выручка от продажи тюльпанов уже превышала выручку, получаемую от реализации сельхозпродукции. В связи с этим руководитель фермерского хозяйства совместно со своим заместителем (и одновременно собственником бизнеса) зарегистрировали подконтрольную компанию, на которую искусственно распределили часть выручки от продажи тюльпанов. Формальным руководителем созданной фирмы был определен водитель КФХ.

В результате незаконного распределения выручки и занижения налоговой базы КФХ сумма неуплаченных за 2022-2025 гг. налогов составила свыше 1,3 млн. рублей.

Кроме того, вскрылись масштабные факты сокрытия получаемой от продажи луковиц тюльпанов выручки. Продукция реализовывалась за наличный расчет, при этом в учет КФХ вносились заниженные более чем в 20 раз суммы. В ходе изучения изъятых черновых записей КФХ установлено, что только за последние 2 года от налогообложения сокрыто свыше 10 млн. рублей.

Также выявлены факты налогового мошенничества. Для возврата из бюджета сумм НДС (более 950 тыс. рублей) собственники бизнеса представили в налоговые органы фиктивные документы о якобы приобретении по заниженной стоимости подконтрольной компанией тюльпанов у КФХ с последующей их реализацией покупателям Российской Федерации (подконтрольная компания фактически не участвовала в указанных сделках), а также занизили количество и стоимость луковиц тюльпанов, реализованных КФХ в адрес физических лиц. Своевременное вмешательство работников ДФР не позволило им до конца реализовать задуманное.

В отношении собственника бизнеса (заместителя руководителя КФХ), руководителя хозяйства и руководителя подконтрольной компании возбуждены уголовные дела.

На имущество подозреваемых (4 квартиры, 10 автомобилей) наложен арест. Обнаружено и изъято 440 тыс. евро и 89 тыс. долларов США.

Подозреваемыми даны признательные показания.
