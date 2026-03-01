Минская область на пороге нового агросезона. Готовность к весенне-полевым работам более 90 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2026 году яровые зерновые займут 73 тысячи гектаров. Кроме того, 300 тысяч гектаров будет посеяно под кукурузу на силос и зерно.

Завершают подготовительные работы и аграрии сельхозпредприятия «Першаи-2014» Воложинского района. Семенной фонд сформирован и проверен на качественные показатели. На складе – порядка 250 тонн материала яровой пшеницы и около 70 тонн ярового ячменя. Всхожесть – более 95 %. Но главную ставку в хозяйстве делают на кукурузу. В 2026 году ее посевы на зерно увеличат на 30 %.

«Площадь сева около 400 гектаров яровой пшеницы и 200 гектаров ячменя. На самом деле мы яровой фонд уменьшаем, видим перспективу в увеличении площади сева кукурузы на зерно. Для обеспечения животноводства круглогодичными кормами.

Техника также готова. Более 90 % оборудования прошло обслуживание. Первыми в поля выйдут машины для внесения минеральных удобрений, закрытия влаги и подкормки озимых. Только в этом хозяйстве в посевной кампании будет задействовано около 20 механизаторов», - отметил директор сельхозпредприятия «Першаи-2014» Валерий Мельник.