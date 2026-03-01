Комитет государственного контроля проверил деятельность субъекта потребкооперации, обслуживающего несколько районов Гомельской области.

Как сообщает Telegram-канал КГК, в ходе проверки выявлены нарушения при реализации продукции.

В частности, в магазинах Чечерского, Ветковского и Кормянского районов пресечена продажа более 25 кг просроченной продукции, 16 кг продукции без документов о качестве и безопасности. В колбасном цеху одного из торговых объектов изъято более 100 кг сырья с истекшими сроками годности и более 200 кг колбасных изделий без маркировки.

По результатам проверки продукция и сырье с истекшими сроками годности, без документов и маркировки запрещены к реализации. В отношении виновных ведется административный процесс.

На фото: запрещенная к реализации продукция без маркировки (отсутствовала информация о производителе, сроках изготовления и годности и т.п.).

В работе субъекта потребкооперации установлены и другие нарушения.

В частности, вскрыты неэффективные сделки с посредническими структурами, повлекшие негативные экономические последствия. Так, при закупках мяса птицы, овощей и фруктов посреднику переплатили более 20 тыс. рублей.

Не вовлекаются в оборот более 30 принадлежащих предприятию объектов недвижимости. Некоторые из них содержатся в ненадлежащем состоянии: с протекающей кровлей, разбитыми стеклами, заросшей вокруг территорией.

Субъект хозяйствования работает над устранением нарушений. Принятие мер взято на контроль.