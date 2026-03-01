|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
АДВОКАТЫ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДУТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ К 8 МАРТА
14:03 04.03.2026
Республиканская коллегия адвокатов организует масштабную благотворительную акцию, приуроченную ко Дню женщин. В пятницу, 6 марта, квалифицированную юридическую помощь смогут получить все желающие граждане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, в этой инициативе примут участие представители всех территориальных коллегий страны. В течение первой половины дня специалисты будут отвечать на вопросы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Такой формат поддержки стал традиционным для адвокатского сообщества, позволяя обеспечить доступность правовой помощи и повысить правовую грамотность населения в преддверии праздника.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2026
Курсы в банках
на 04.03.2026
Конвертация в банках
на 04.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте