Республиканская коллегия адвокатов организует масштабную благотворительную акцию, приуроченную ко Дню женщин. В пятницу, 6 марта, квалифицированную юридическую помощь смогут получить все желающие граждане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, в этой инициативе примут участие представители всех территориальных коллегий страны. В течение первой половины дня специалисты будут отвечать на вопросы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Такой формат поддержки стал традиционным для адвокатского сообщества, позволяя обеспечить доступность правовой помощи и повысить правовую грамотность населения в преддверии праздника.