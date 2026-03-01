ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
04.03.2026   
Экономика РБ


АДВОКАТЫ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДУТ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ К 8 МАРТА


14:03 04.03.2026

Республиканская коллегия адвокатов организует масштабную благотворительную акцию, приуроченную ко Дню женщин. В пятницу, 6 марта, квалифицированную юридическую помощь смогут получить все желающие граждане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе организации, в этой инициативе примут участие представители всех территориальных коллегий страны. В течение первой половины дня специалисты будут отвечать на вопросы, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

Такой формат поддержки стал традиционным для адвокатского сообщества, позволяя обеспечить доступность правовой помощи и повысить правовую грамотность населения в преддверии праздника.
