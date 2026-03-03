ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В БЕЛАРУСИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ В ФЕВРАЛЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ - БАА


12:29 04.03.2026

По итогам февраля 2026 года юридическими лицами было реализовано 4,1 тыс. автомобилей, что на 13% превышает показатели предыдущего месяца. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Ключевым фактором рыночного подъема стал завод «БЕЛДЖИ». Предприятие продемонстрировало впечатляющую динамику: продажи брендов BELGEE и Geely в феврале достигли 2,7 тыс. единиц, что на 41% больше, чем в январе.

Благодаря такому рывку отечественный производитель укрепил свои позиции, заняв доминирующую долю рынка в 65%.

Действующий льготный режим ввоза продолжает фундаментально трансформировать структуру предложения. Электромобили окончательно закрепились в портфелях дилеров: в феврале каждый второй из пяти проданных автомобилей был оснащен электрической силовой установкой.

Несмотря на общий рост рынка, в сегменте импортных брендов наблюдается коррекция. Ряд традиционных лидеров завершил месяц с отрицательными показателями:

Снижение объемов продаж сохраняется у бренда LADA. В феврале было реализовано 470 автомобилей, что на 13% ниже январских значений.

Аналогичная тенденция к снижению спроса в феврале затронула и ряд других крупных игроков рынка, оказавшихся в тени доминирования локального бренда.

Резюме: Февральский рынок подтвердил трансформацию отрасли — концентрация спроса вокруг отечественного продукта усиливается, а «зеленая» повестка становится определяющей для дилерских продаж.
