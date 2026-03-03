|О компании
04.03.2026
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА $665,4 МЛН.
12:22 04.03.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2026 года составили $16,3667 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В феврале 2026 года золотовалютные резервы увеличились на $665,4 млн. после роста в январе 2026 года на $1,2783 млрд.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в феврале увеличилась с $8,629 млрд. до $9,036 млрд. Активы в иностранной валюте за февраль выросли на $275,8 млн. и на 1 марта 2026 года составили $5,9171 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
