Международные резервные активы Беларуси на 1 марта 2026 года составили $16,3667 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В феврале 2026 года золотовалютные резервы увеличились на $665,4 млн. после роста в январе 2026 года на $1,2783 млрд.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в феврале увеличилась с $8,629 млрд. до $9,036 млрд. Активы в иностранной валюте за февраль выросли на $275,8 млн. и на 1 марта 2026 года составили $5,9171 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.