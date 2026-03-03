|О компании
|04.03.2026
Экономика РБ
В ЛИДЕ РАЗОБЛАЧЕНА КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА С ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ВЗЯТКАМИ
11:59 04.03.2026
Следственным управлением УСК по Гродненской области установлены обстоятельства получения взяток должностным лицом одного из предприятий Лиды.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по Гродненской области, по данным следствия, в декабре 2024 года 59-летний мужчина организовал коррупционную схему с подрядчиком: оперативная приемка товара и формальный контроль качества в обмен на ежемесячное вознаграждение. Интерес взяткодателя был налицо: скорость подписания актов напрямую влияла на оплату его собственных услуг.
После успешного завершения каждой сделки житель Лиды получал солидную сумму, размер которой достигал 1500 рублей в месяц. Со временем аппетиты мужчины росли, и в феврале прошлого года вместо денег он потребовал каркасный бассейн, стоимость которого значительно превышала его «гонорар».
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступная схема фигурантов была раскрыта. Следователями документально подтверждена общая сумма незаконных вознаграждений за 10 месяцев – свыше 9 тысяч рублей.
Установлено, что мужчина стал брать взятки, будучи еще рядовым сотрудником, когда проверка объемов и качества работ входила в круг его прямых обязанностей. В феврале прошлого года карьера резко пошла в гору – он стал заместителем директора. Получив повышение, он не растерялся и совместил новые полномочия со старой коррупционной схемой.
По результатам расследования жителю Лиды предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Директор частной фирмы освобожден от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст.431 (дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь – лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.
Суд Лидского района признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы со штрафом в размере 400 базовых величин.
