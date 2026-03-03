|О компании
|04.03.2026
Экономика РБ
СОВМИН ОПРЕДЕЛИЛ БЕЛОРУССКУЮ ГАСТРОНОМИЧЕСКУЮ ТРАДИЦИЮ БЕЛАРУСИ ДЛЯ НОМИНАЦИИ В ЮНЕСКО
11:26 04.03.2026
Президиум Совета Министров определил белорусскую гастрономическую традицию, которая может пополнить списки культурного наследия ЮНЕСКО
Как сообщает Telegram-канал Правительства, для включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества предложена историко-культурная ценность «Блюда из тертого картофеля - традиции приготовления и употребления в Беларуси»
Традиции приготовления блюд из тертого картофеля (в первую очередь драников, картофельных блинов и бабки) давно стали гастрономическим брендом Беларуси, представленным во всех шести областях, и с 2022 года включены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси (зафиксировано более 370 носителей из 73 районов и 235 народных рецептов блюд из тертого картофеля)
Предложение Республики Беларусь будет направлено Минкультуры в ЮНЕСКО до конца марта 2026 года
Это будет способствовать расширению информации о Беларуси как государстве, в котором сохраняются национальные культурные традиции, а также увеличению туристической привлекательности страны и развитию гастрономического туризма
На сегодняшний день в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО насчитывается 7 белорусских элементов.
