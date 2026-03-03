Сеть сервисных центров Минского тракторного завода в 2026 году увеличилась с 21 до 24 объектов. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель начальника управления сервиса и технической экспертизы ОАО «МТЗ» Виталий Скрундь.

«Для повышения оперативности сервисного обслуживания Минский тракторный завод продолжает расширять географию сервисных центров. В прошлом году к сети присоединились центры предприятий «МТЗ-ХОЛДИНГА» в Мозыре и Наровле, которые оказывают услуги в шести районах. В этом году мы активно работаем на областном уровне: в январе заработали новые сервисные центры в Гродно и Бресте, а в феврале — в Могилеве. Каждый из них обслуживает от одного до трех районов», — отметил Виталий Скрундь.

По его словам, для обслуживания современной высокотехнологичной техники требуются квалифицированные специалисты, поэтому МТЗ уделяет особое внимание подготовке кадров. Ежегодно в учебном центре предприятия обучение проходят сотни человек.