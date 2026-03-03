В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали о правилах выплаты пособий студенткам и выпускницам при рождении ребенка.

Студентки очной формы обучения, а также выпускницы, окончившие вуз или колледж менее двух месяцев назад, имеют законное право на получение пособия по беременности и родам. При этом будущие мамы, обучающиеся на дневном отделении, могут рассчитывать на предоставление академического отпуска: с 24-й недели при обычном течении беременности и с любого срока — при медицинских показаниях.

Размер таких выплат напрямую привязан к статусу учащейся и составляет 100% от ежемесячной стипендии, но не может быть ниже бюджета прожиточного минимума. Для тех, кто совмещает учебу с работой, предусмотрен особый порядок: пособие выплачивается по месту учебы, однако при расчете учитывается и заработок, который девушка получает в организации.

Помимо специфических выплат для учащихся, государство гарантирует поддержку и по остальным направлениям. Право на единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты за постановку на учет до 12 недель и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет есть у каждой женщины. Эти меры поддержки не зависят от наличия трудового стажа или текущего статуса занятости — они положены всем мамам без исключения.