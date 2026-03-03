ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В МИНТРУДА РАССКАЗАЛИ О ПРАВИЛАХ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ СТУДЕНТКАМ И ВЫПУСКНИЦАМ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА


11:03 04.03.2026

В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали о правилах выплаты пособий студенткам и выпускницам при рождении ребенка.

Студентки очной формы обучения, а также выпускницы, окончившие вуз или колледж менее двух месяцев назад, имеют законное право на получение пособия по беременности и родам. При этом будущие мамы, обучающиеся на дневном отделении, могут рассчитывать на предоставление академического отпуска: с 24-й недели при обычном течении беременности и с любого срока — при медицинских показаниях.

Размер таких выплат напрямую привязан к статусу учащейся и составляет 100% от ежемесячной стипендии, но не может быть ниже бюджета прожиточного минимума. Для тех, кто совмещает учебу с работой, предусмотрен особый порядок: пособие выплачивается по месту учебы, однако при расчете учитывается и заработок, который девушка получает в организации.

Помимо специфических выплат для учащихся, государство гарантирует поддержку и по остальным направлениям. Право на единовременное пособие при рождении ребенка, выплаты за постановку на учет до 12 недель и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет есть у каждой женщины. Эти меры поддержки не зависят от наличия трудового стажа или текущего статуса занятости — они положены всем мамам без исключения.
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
валюта курс
EUR 3.3532
USD 2.8896
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3624 +0.0024
USD 2.8896 +0.0195
RUB 3.7438 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3770
USD 2.8800 2.8920
RUB 3.7350 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 04.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.5000
подробнее
