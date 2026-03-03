Теперь на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» стали доступны к заказу шесть новых сервисов на основе данных из Реестра индивидуальных лицевых счетов Фонда соцзащиты населения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦЭУ, доступны следующие услуги:

3.25.15 «Предоставление сведений о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет»;

3.25.16 «Предоставление сведений о периоде получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет лицами, не находящимися в таком отпуске»;

3.25.17 «Предоставление сведений о периоде получения пособия по беременности и родам»;

3.25.18 «Предоставление сведений о периоде работы по трудовому договору с указанием должности служащего (профессии рабочего)»;

3.25.19 «Предоставление сведений о периоде работы по трудовому договору»;

3.25.20 «Предоставление сведений о периоде уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование физическим лицом, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые взносы в бюджет фонда, при обращении за санаторно-курортным лечением».

Услуги предоставляются в автоматическом режиме по технологии «система — система» со строгой аутентификацией.