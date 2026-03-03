Во всех нотариальных конторах Беларуси 6 марта будут бесплатно консультировать многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Акция приурочена к предстоящему празднованию Дня женщин, сообщили в Белорусской нотариальной палате.

Как сообщает Национальный правовой портал, бесплатная правовая помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, будет оказываться в течение дня в соответствии с графиком работы нотариальных контор.

«Данная акция по бесплатному правовому консультированию проводится нотариатом Беларуси в рамках реализации инициатив, предусмотренных Планом мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Подобные мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан и поддержку многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей инвалидов, в этом году будут проводиться нотариусами страны раз в квартал. Акции также пройдут 15 мая, 1 сентября и 14 октября и будут приурочены к празднованию Дня семьи, Дня знаний и Дня матери соответственно», – проинформировали в Белорусской нотариальной палате.