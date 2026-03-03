|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
НОТАРИУСЫ 6 МАРТА БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ МНОГОДЕТНЫХ И МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
10:05 04.03.2026
Во всех нотариальных конторах Беларуси 6 марта будут бесплатно консультировать многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Акция приурочена к предстоящему празднованию Дня женщин, сообщили в Белорусской нотариальной палате.
Как сообщает Национальный правовой портал, бесплатная правовая помощь по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, будет оказываться в течение дня в соответствии с графиком работы нотариальных контор.
«Данная акция по бесплатному правовому консультированию проводится нотариатом Беларуси в рамках реализации инициатив, предусмотренных Планом мероприятий по проведению в 2026 году Года белорусской женщины. Подобные мероприятия, направленные на правовое просвещение граждан и поддержку многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей инвалидов, в этом году будут проводиться нотариусами страны раз в квартал. Акции также пройдут 15 мая, 1 сентября и 14 октября и будут приурочены к празднованию Дня семьи, Дня знаний и Дня матери соответственно», – проинформировали в Белорусской нотариальной палате.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
Курсы в банках
на 04.03.2026
Конвертация в банках
на 04.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте