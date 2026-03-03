В преддверии весеннего праздника — 8 марта — бренд Mark Formelle представил новую весеннюю коллекцию, посвященную силе, вдохновению и многогранности современной женщины. Это история о красоте и свободе самовыражения.

главным художественным вдохновением коллекции стало творчество Джорджия О'Кифф — выдающейся художницы и одной из ключевых женских фигур искусства ХХ века. Ее абстрактные цветочные композиции и минималистичные пейзажи, наполненные внутренней тишиной и силой, нашли отражение в принтах и цветовой палитре новых моделей. Как и сама О'Кифф, сумевшая заявить о себе в мире, коллекция говорит о смелости быть собой, видеть красоту по-своему и не бояться масштаба собственных желаний.

Особое внимание в весеннем дропе уделено нижнему белью и домашнему ассортименту. Романтичные комплекты из мягких, приятных к телу материалов подчеркивают женственность и дарят ощущение комфорта. От базовой классики до выразительных дизайнерских решений — каждая модель создана для того, чтобы женщина чувствовала себя уверенно и свободно.

"Домашние комплекты из новой коллекции — это идеальный баланс между эстетикой и удобством. Они подходят для сна, неспешного воскресного утра, работы из дома или романтического вечера. Нежные оттенки, продуманные силуэты и внимание к деталям делают повседневность чуть более красивой — именно в этом и заключается философия бренда", — рассказали представители Mark Formelle.

Этой весной Mark Formelle предлагает не только обновить гардероб, но и напомнить: каждая женщина сама пишет свою историю и только ей решать, какой она будет.