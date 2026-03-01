В ЖК «Зеленая гавань» за год возведут монолитный дом с необычными планировками и живописными видами на природу. Квартиры получат большие террасы и балконы, окна в ванных, мастер-спальни и гардеробные. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи с «квадратом» от 1660 долларов по курсу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, ситихаус 6.17 строят по монолитной технологии. Из окон будет открываться живописный вид на природу, можно будет не спеша гулять, дышать свежим воздухом или наслаждаться тишиной, не покидая пределов квартала. И в то же время застройщик обещает повышенный уровень комфорта и развитую инфраструктуру: в шаговой доступности будут магазины, кофейни, аптека и стоматология.

Архитектурная концепция дома вдохновлена природными мотивами — сосновым бором и глиной. Отделка будет выполнена современными материалами: декоративную камешковую и полосатую штукатурку дополнят панели на металлическом каркасе. Цветовая гамма фасадов будет поддерживать общую эстетику места, оставаясь благородной и спокойной. Доминировать будут спокойные зеленые оттенки с акцентными терракотовыми элементами.

В ситихаусе спроектировано три подъезда на 72 квартиры. Такая камерность создаст ощущение приватности и уюта. Квартиры будут просторные, евроформата — от двух- до пятикомнатных. Доступные площади — от 37 до 110 кв.м.

Предусмотрены квартиры с окнами в ванных, гардеробными и мастер-спальнями. Фишкой же дома станут высокие угловые окна в кухнях-гостиных некоторых квартир. А в дополнение к ним — угловые балконы до 13 «квадратов» с радующим глаз видом на природу. В одной из квартир на пятом этаже будет шикарный балкон-терраса площадью 16,49 кв.м.

На первых этажах возведут квартиры с собственными террасами площадью от 18 до 28 кв.м. На верхних этажах появятся двухуровневые мансардные квартиры с антресолями. Все балконы в доме сделают открытыми.

«Когда мы проектировали этот дом, то хотели уйти от стандартного представления о комфортном жилье. Новый ситихаус — это эксперимент, который оценят те, кто устал от стандартных планировок. Здесь будут квартиры с угловым остеклением, окнами в санузлах, собственными террасами и мансардами. И все это в окружении природы», — делятся представители застройщика «А-100 Девелопмент».

Продажи квартир уже стартовали. Стоимость «метра» начинается от 1660 долларов в эквиваленте. Самая дешевая квартира в доме обойдется в 77 517 долларов в пересчете. Покупателям доступны рассрочка от застройщика и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

Подъезды сделают просторными и комфортными. На первом этаже по традиции разместят колясочные и лапомойки. Для некоторых квартир предусмотрены кладовые.

Двор будет всего на два дома. Его закроют от проезда автомобилей, оградят современным еврозабором и оборудуют видеонаблюдением. На внутренней территории появятся детская площадка для малышей, зоны тихого отдыха, соседский центр с павильоном для встреч и мини-огороды для тех, кто любит садоводство на небольшой площади.

Машиноместа можно приобрести в паркинге 6.13, в том числе с зарядными станциями для электромобилей (ЭЗС), или на открытой стоянке рядом с домом. Для велосипедов предусмотрены велобоксы в торце соседнего дома.

Новый монолитный дом в Зеленой гавани сдадут в первом квартале 2027 года.