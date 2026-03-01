|О компании
|03.03.2026
Экономика РБ
МТС РАСШИРЯЕТ СПИСОК СТРАН С БЕСПЛАТНЫМИ ЗВОНКАМИ В СВЯЗИ С СИТУАЦИЕЙ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
16:27 03.03.2026
В МТС продолжают мониторить ситуацию в странах Ближнего Востока и расширяют меры поддержки белорусов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, понимая, насколько важно оставаться на постоянной связи с близкими, компания предоставит бесплатные безлимитные звонки всем абонентам, которые находятся в ОАЭ, Израиле, Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Иране и Бахрейне.
Абоненты МТС по 15 марта могут бесплатно принимать все входящие вызовы, а также звонить в Беларусь и по стране пребывания. Для тех, кто пользовался голосовой связью с 28 февраля, будет произведен автоматический перерасчет.
Помимо безлимитных звонков, для комфортного пребывания за границей абонентам МТС в этих странах доступен пакет мобильного интернета «1 Гб за границей+». Подключить его можно в приложении «Мой МТС» и через *973#.
