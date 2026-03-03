Презентационный форум «Сделано в Беларуси», прошедший 1-2 марта в столице Китайской Народной Республики, стал значимым событием в рамках Года промышленной кооперации между двумя странами.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, по итогам форума белорусскими предприятиями подписано 15 коммерческих контрактов на общую сумму свыше 70 млн долларов США. Документы предусматривают поставки молочной продукции, мясных деликатесов, кондитерских изделий и других товаров с высокой добавленной стоимостью.

В форуме приняли участие 21 предприятие из всех регионов Беларуси, представляющие мясную, молочную, плодоовощную и другие отрасли переработки. Китайскую сторону представляли более 180 компаний и 14 отраслевых ассоциаций.

Деловая программа включала презентационные сессии, B2B-переговоры и экспертные дискуссии. За два дня работы площадки было организовано более 130 встреч и переговоров, в ходе которых стороны обсудили вопросы логистики, сертификации, маркетингового продвижения и адаптации белорусской продукции к требованиям китайского потребителя.

Кроме того, достигнут ряд принципиальных договорённостей о начале процедур регистрации предприятий и запуске пилотных партий продукции. Эти шаги создают основу для системного наращивания экспорта в среднесрочной перспективе. Для некоторых белорусских предприятий это стало первым опытом прямого диалога с представителями розничных сетей и дистрибьюторских компаний КНР.

Мероприятие, организованное при поддержке профильных ведомств, посольств и торгово-промышленных палат, продемонстрировало высокий уровень заинтересованности китайского бизнеса в белорусской продукции перерабатывающей промышленности.