03.03.2026   
Экономика РБ


МИНСК УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА АРЕНДОЙ ГОСИМУЩЕСТВА


13:57 03.03.2026

На оперативном совещании в Мингорисполкоме обсудили проблему задолженности за аренду городской недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Информацию о ситуации на рынке аренды госимущества представила председатель комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова.

Коммунальным организациям г. Минска поставлена задача: принять исчерпывающие меры по работе с должниками.

Что предстоит сделать:

Ускорить реакцию: при возникновении задолженности свыше 2 месяцев использовать право на внесудебное расторжение договоров.

Обновить договоры: привести все действующие соглашения в соответствие с новой примерной формой (решение Мингорисполкома от 21 декабря 2023 г. №5302) для защиты интересов города.

Провести ревизию: оценить эффективность использования занимаемых площадей и выявить резервы для сдачи в аренду, чтобы пополнить бюджет.
