|03.03.2026
|
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНСК УЖЕСТОЧАЕТ КОНТРОЛЬ ЗА АРЕНДОЙ ГОСИМУЩЕСТВА
13:57 03.03.2026
На оперативном совещании в Мингорисполкоме обсудили проблему задолженности за аренду городской недвижимости. Об этом сообщает Telegram-канал Госкомимущества.
Информацию о ситуации на рынке аренды госимущества представила председатель комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова.
Коммунальным организациям г. Минска поставлена задача: принять исчерпывающие меры по работе с должниками.
Что предстоит сделать:
Ускорить реакцию: при возникновении задолженности свыше 2 месяцев использовать право на внесудебное расторжение договоров.
Обновить договоры: привести все действующие соглашения в соответствие с новой примерной формой (решение Мингорисполкома от 21 декабря 2023 г. №5302) для защиты интересов города.
Провести ревизию: оценить эффективность использования занимаемых площадей и выявить резервы для сдачи в аренду, чтобы пополнить бюджет.
|
|
