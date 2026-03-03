Экономика РБ

ЛУКАШЕНКО 3 МАРТА ПРИНЯЛ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

13:29 03.03.2026 Александр Лукашенко 3 марта принял кадровые решения. Об этом сообщает пресс-служба Президента. Глава государства назначил: Неверовского Александра Викторовича - первым заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь; Горбатенко Андрея Михайловича - заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь; Залесского Виталия Геннадьевича - первым заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь; Труханова Алексея Валентиновича - заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь; Фисенко Игоря Валентиновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Словацкой Республике; Николайчика Юрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Зимбабве; Алешкевича Максима Николаевича - заместителем Председателя Комитета государственного контроля; Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству. Глава государства также дал согласие на назначение: Жидецкого Сергея Степановича - председателем Столинского райисполкома; Зубеля Сергея Викторовича - председателем Логойского райисполкома; Власовца Александра Андреевича - главой администрации Московского района г.Бреста; Ефимовича Николая Михайловича - главой администрации Ленинского района г.Бреста; Колосовской Анастасии Николаевны - ректором УО "Белорусская государственная академия искусств"; Дорожко Анатолия Андреевича - председателем Комитета государственного контроля Минской области; Игликова Алексея Алексеевича - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области; Зубовича Алексея Ивановича - заместителем Министра экономики; Зенченко Евгения Валентиновича - первым заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям; Каленика Виталия Станиславовича - директором организационного департамента Исполнительного комитета СНГ; Бельчика Ивана Ивановича - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства; Чернолевского Алексея Юрьевича - начальником департамента правового обеспечения Постоянного комитета Союзного государства; Денисенко Вадима Ивановича - начальником департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства; Петрашовой Ольги Владимировны - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России (продление срока работы); Маркевича Александра Ивановича - заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь; Сташкевича Сергея Викторовича - заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь; Жвиридовской Светланы Лютияновны - заместителем начальника главного правового управления Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.