Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО 3 МАРТА ПРИНЯЛ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ


13:29 03.03.2026

Александр Лукашенко 3 марта принял кадровые решения. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства назначил:

Неверовского Александра Викторовича - первым заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;

Горбатенко Андрея Михайловича - заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;

Залесского Виталия Геннадьевича - первым заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;

Труханова Алексея Валентиновича - заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;

Фисенко Игоря Валентиновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Словацкой Республике;

Николайчика Юрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Зимбабве;

Алешкевича Максима Николаевича - заместителем Председателя Комитета государственного контроля;

Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству.

Глава государства также дал согласие на назначение:

Жидецкого Сергея Степановича - председателем Столинского райисполкома;

Зубеля Сергея Викторовича - председателем Логойского райисполкома;

Власовца Александра Андреевича - главой администрации Московского района г.Бреста;

Ефимовича Николая Михайловича - главой администрации Ленинского района г.Бреста;

Колосовской Анастасии Николаевны - ректором УО "Белорусская государственная академия искусств";

Дорожко Анатолия Андреевича - председателем Комитета государственного контроля Минской области;

Игликова Алексея Алексеевича - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области;

Зубовича Алексея Ивановича - заместителем Министра экономики;

Зенченко Евгения Валентиновича - первым заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

Каленика Виталия Станиславовича - директором организационного департамента Исполнительного комитета СНГ;

Бельчика Ивана Ивановича - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства;

Чернолевского Алексея Юрьевича - начальником департамента правового обеспечения Постоянного комитета Союзного государства;

Денисенко Вадима Ивановича - начальником департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;

Петрашовой Ольги Владимировны - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России (продление срока работы);

Маркевича Александра Ивановича - заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;

Сташкевича Сергея Викторовича - заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;

Жвиридовской Светланы Лютияновны - заместителем начальника главного правового управления Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

