|03.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО 3 МАРТА ПРИНЯЛ КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
13:29 03.03.2026
Александр Лукашенко 3 марта принял кадровые решения. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Глава государства назначил:
Неверовского Александра Викторовича - первым заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
Горбатенко Андрея Михайловича - заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь;
Залесского Виталия Геннадьевича - первым заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;
Труханова Алексея Валентиновича - заместителем Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь;
Фисенко Игоря Валентиновича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Словацкой Республике;
Николайчика Юрия Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Зимбабве;
Алешкевича Максима Николаевича - заместителем Председателя Комитета государственного контроля;
Красовского Дмитрия Анатольевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Объединенной Республике Танзания по совместительству.
Глава государства также дал согласие на назначение:
Жидецкого Сергея Степановича - председателем Столинского райисполкома;
Зубеля Сергея Викторовича - председателем Логойского райисполкома;
Власовца Александра Андреевича - главой администрации Московского района г.Бреста;
Ефимовича Николая Михайловича - главой администрации Ленинского района г.Бреста;
Колосовской Анастасии Николаевны - ректором УО "Белорусская государственная академия искусств";
Дорожко Анатолия Андреевича - председателем Комитета государственного контроля Минской области;
Игликова Алексея Алексеевича - председателем Комитета государственного контроля Гродненской области;
Зубовича Алексея Ивановича - заместителем Министра экономики;
Зенченко Евгения Валентиновича - первым заместителем Председателя Государственного комитета по науке и технологиям;
Каленика Виталия Станиславовича - директором организационного департамента Исполнительного комитета СНГ;
Бельчика Ивана Ивановича - начальником департамента экономики и отраслевых программ Постоянного комитета Союзного государства;
Чернолевского Алексея Юрьевича - начальником департамента правового обеспечения Постоянного комитета Союзного государства;
Денисенко Вадима Ивановича - начальником департамента оборонной промышленности и военно-технического сотрудничества Постоянного комитета Союзного государства;
Петрашовой Ольги Владимировны - первым заместителем ответственного секретаря Парламентского собрания Союза Беларуси и России (продление срока работы);
Маркевича Александра Ивановича - заместителем ответственного секретаря - начальником Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;
Сташкевича Сергея Викторовича - заместителем начальника Аппарата Представительства Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Республике Беларусь;
Жвиридовской Светланы Лютияновны - заместителем начальника главного правового управления Секретариата Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
