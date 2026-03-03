Ко Всемирному дню борьбы с ожирением эксперты напоминают о рисках для здоровья.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением – ежегодная дата, призванная привлечь внимание общества к стремительному росту распространенности избыточного веса и ожирения, который уже стал одной из ключевых угроз здоровью населения в мире и в Беларуси. Последние глобальные данные подтверждают, что проблема обостряется: по состоянию на середину 2020-х годов более половины взрослого населения мира живет с избыточным весом или ожирением, и, если ситуацию не изменить, к 2050 году примерно 60% взрослых и около трети детей могут иметь повышенный индекс массы тела. Избыточный вес приводит к росту хронических заболеваний и увеличению нагрузки на системы здравоохранения.

По информации Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году 2,5 млрд взрослых имели избыточную массу тела, из них почти 890 млн страдали ожирением, а избыточный вес наблюдался у 43% взрослых по всему миру. Эти тенденции сохраняются и в 2025-2026 годах, что делает борьбу с ожирением критически важной задачей общественного здравоохранения.

Беларусь также не избежала этой негативной динамики. Согласно оценкам аналитиков и данным Всемирного атласа ожирения (World Obesity Atlas 2025) – независимого международного исследования – в 2025 году более половины взрослого населения страны, около 58%, имели индекс массы тела ≥ 25 кг/м²), что свидетельствует о широком распространении избыточного веса и ожирения среди белорусов. Данные этого рейтинга показывают, что Беларусь остается в числе стран с относительно высоким уровнем ожирения среди взрослых: по последним доступным сведениям показатель ожирения (ИМТ ≥ 30) составляет около 22%, с несколько более высокими значениями у женщин по сравнению с мужчинами. Отдельные международные исследования также указывают на устойчивый рост доли людей с лишним весом в стране на протяжении последних десятилетий.

Ожирение рассматривается не только как самостоятельное заболевание, но и как один из ключевых факторов риска развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Существенную роль в формировании и усугублении метаболических нарушений играют сопутствующие вредные привычки, прежде всего табакокурение. У курящих людей риск развития диабета 2-го типа значительно выше по сравнению с некурящими, а сочетание курения и избыточного веса усиливает воспалительные процессы, нарушает обмен веществ и повышает нагрузку на сердце и сосуды.

Специалисты отмечают, что даже при высокой осведомленности о рисках курильщики с ожирением и нарушениями углеводного обмена не всегда готовы к резкому отказу от курения, что усложняет коррекцию образа жизни и замедляет достижение устойчивых результатов. В таких ситуациях все чаще рассматривается концепция модификации рисков как эффективный, реалистичный подход для снижения вредного воздействия. . В случае пациентов с тяжелой степенью табачной зависимости речь идет о том, что такие курильщики могут рассмотреть для себя переход от сигарет к бездымным способам доставки никотина, например, системам нагревания табака, при использовании которых отсутствует процесс горения и, как следствие, существенно снижается вред, наносимый организму токсичными веществами. Это имеет особое значение для людей с ожирением и метаболическими нарушениями, для которых снижение дополнительной токсической нагрузки может стать важным шагом к стабилизации состояния здоровья. При этом такой переход может рассматриваться в качестве временного «моста»: важно помнить, что финальной целью всегда остается полный отказ от употребления табака и никотина в любом виде.

Эксперты подчеркивают, что эффективная профилактика и коррекция ожирения невозможны без комплексного подхода. Изменение пищевых привычек, повышение уровня физической активности, отказ от курения (либо переход на альтернативные продукты с научно доказанным сниженным вредным воздействием) и работа со стрессом в совокупности позволяют снизить риски развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических осложнений. При этом именно последовательные и реалистичные изменения образа жизни, а не радикальные краткосрочные меры (которые зачастую могут оказываться неэффективными), считаются наиболее устойчивыми и результативными в долгосрочной перспективе.

Всемирный день борьбы с ожирением становится напоминанием о том, что забота о здоровье начинается с осознанного отношения к собственным привычкам. Модификация рисков и постепенное снижение вредного воздействия на организм позволяют не только улучшить качество жизни сегодня, но и создать основу для более долгой и активной жизни в будущем.