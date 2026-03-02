|О компании
|03.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 6,1%
12:26 03.03.2026
Страховые организации республики за январь 2026 года собрали 267,75 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь 2026 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 6,1%.
По добровольным видам страхования (включая вмененное страхование) за январь 2026 года страховые взносы составили 207,76 млн. рублей, что на 7,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь 2026 года – 59,99 млн. рублей, что на 7,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.
Удельный вес добровольных видов страхования (включая вмененное страхование) в общей сумме страховых взносов составляет 77,6% (за январь 2025 года – 79,2%).
За январь 2026 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 132,3 млн. рублей, что на 11,2 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь 2026 года составил 49,4% (за январь 2025 года – 48,0%).
