|03.03.2026
Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: ЗАДАЧА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОГРАММ – СТИМУЛИРОВАТЬ РОСТ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
11:15 03.03.2026
Под председательством министра экономики Юрия Чеботаря и председателя Государственного комитета по науке и технологиям Дениса Коржицкого 2 марта 2026 г. состоялось совместное заседание коллегии Минэкономики и ГКНТ.
Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, центральные вопросы повестки дня – повышение наукоёмкости ВВП и формирование научно-технических программ на 2026 – 2030 годы.
В этой связи, открывая заседание, глава экономического ведомства напомнил о задачах Программы пятилетки, связанных с ростом конкурентоспособности, ускорением технологического развития и цифровой трансформацией реального сектора.
По мнению Юрия Чеботаря, их выполнение требует концентрации ресурсов на направлениях и отраслях, наиболее значимых с точки зрения укрепления технологической безопасности страны и повышения доли высокотехнологичной продукции в общем объеме производства и экспорта.
«Требуется организовать тесное взаимодействие промышленности и науки по продвижению перспективных отечественных разработок на каждом этапе их жизненного цикла: от идеи до серийного выпуска.
Это означает, что задания научно-технических программ должны мотивировать учёных создавать опытные образцы и новые технологии, востребованные реальным сектором по своим функционалу и возможностям, активно сопровождать их внедрение в производство.
Само собой разумеется, что и задачи, которые ставят перед разработчиками предприятия, должны быть предельно конкретными, содержать перечень четких критериев и характеристик будущих изделий, деталей и компонентов.
Такая синергия позволит наращивать выпуск высокотехнологичных отечественных продуктов, конкурентоспособных как внутри страны, так и на внешних рынках», – пояснил министр экономики.
