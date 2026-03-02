Под председательством министра экономики Юрия Чеботаря и председателя Государственного комитета по науке и технологиям Дениса Коржицкого 2 марта 2026 г. состоялось совместное заседание коллегии Минэкономики и ГКНТ.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, центральные вопросы повестки дня – повышение наукоёмкости ВВП и формирование научно-технических программ на 2026 – 2030 годы.

В этой связи, открывая заседание, глава экономического ведомства напомнил о задачах Программы пятилетки, связанных с ростом конкурентоспособности, ускорением технологического развития и цифровой трансформацией реального сектора.

По мнению Юрия Чеботаря, их выполнение требует концентрации ресурсов на направлениях и отраслях, наиболее значимых с точки зрения укрепления технологической безопасности страны и повышения доли высокотехнологичной продукции в общем объеме производства и экспорта.

«Требуется организовать тесное взаимодействие промышленности и науки по продвижению перспективных отечественных разработок на каждом этапе их жизненного цикла: от идеи до серийного выпуска.

Это означает, что задания научно-технических программ должны мотивировать учёных создавать опытные образцы и новые технологии, востребованные реальным сектором по своим функционалу и возможностям, активно сопровождать их внедрение в производство.

Само собой разумеется, что и задачи, которые ставят перед разработчиками предприятия, должны быть предельно конкретными, содержать перечень четких критериев и характеристик будущих изделий, деталей и компонентов.

Такая синергия позволит наращивать выпуск высокотехнологичных отечественных продуктов, конкурентоспособных как внутри страны, так и на внешних рынках», – пояснил министр экономики.