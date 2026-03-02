|О компании
|03.03.2026
Экономика РБ
МТС ОБНУЛЯЕТ СТОИМОСТЬ ЗВОНКОВ ДЛЯ АБОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В ОАЭ
10:50 03.03.2026
В связи со сложной ситуацией в регионе МТС обнулит стоимость звонков для абонентов, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Пользователи смогут оставаться на связи с близкими, не беспокоясь о расходах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, абонентам доступны бесплатные входящие и исходящие вызовы внутри страны и в Беларусь. Нулевая стоимость действует по 15 марта. Для тех, кто с 28 февраля пользовался голосовой связью, компания произведет перерасчет.
«Мы внимательно следим за ситуацией и стремимся поддержать наших абонентов в сложный момент. Возможность беспрепятственно звонить родным — базовая потребность, и мы хотим, чтобы абоненты чувствовали нашу заботу, где бы они ни находились», — отметили в МТС.
Помимо голосовой связи, абонентам МТС доступен пакет мобильного интернета «1 Гб за границей+» на 7 дней. Услуга защищает от непредвиденных расходов и избавляет от необходимости поиска публичных сетей Wi-Fi. Подключить пакет можно в «Мой МТС» и через *973#.
