В связи со сложной ситуацией в регионе МТС обнулит стоимость звонков для абонентов, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Пользователи смогут оставаться на связи с близкими, не беспокоясь о расходах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, абонентам доступны бесплатные входящие и исходящие вызовы внутри страны и в Беларусь. Нулевая стоимость действует по 15 марта. Для тех, кто с 28 февраля пользовался голосовой связью, компания произведет перерасчет.

«Мы внимательно следим за ситуацией и стремимся поддержать наших абонентов в сложный момент. Возможность беспрепятственно звонить родным — базовая потребность, и мы хотим, чтобы абоненты чувствовали нашу заботу, где бы они ни находились», — отметили в МТС.

Помимо голосовой связи, абонентам МТС доступен пакет мобильного интернета «1 Гб за границей+» на 7 дней. Услуга защищает от непредвиденных расходов и избавляет от необходимости поиска публичных сетей Wi-Fi. Подключить пакет можно в «Мой МТС» и через *973#.