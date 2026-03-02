Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак рассказал во время встречи с губернатором Мурманской области Российской Федерации Андреем Чибисом о перспективных направлениях развития сотрудничества с российским регионом в части обновления парка техники.

Как сообщает пресс-служба Правительства, отношения Беларуси и Мурманской области имеют прочную основу и строятся не только на совместных договоренностях, но и на крепких дружеских узах. "Мурманская область сегодня является одним из самых надежных и последовательных партнеров Республики Беларусь, - отметил Анатолий Сивак. - Одним из ключевых направлений нашего многолетнего взаимодействия является сотрудничество горно-обогатительных компаний Кольского Заполярья с флагманом белорусской промышленности - Белорусским автомобильным заводом. Крайне важно, что эта деятельность не ограничивается традиционными контактами в рамках поставок, а получает новое развитие путем совершенствования механизмов сервисного обслуживания и иных компонентов обеспечения бесперебойной работы белорусских карьерных самосвалов в суровых климатических условиях. Продолжаем работать в этом направлении, чутко реагируя на пожелания заказчика".

Вице-премьер поблагодарил руководство области за приоритетный выбор пассажирской техники производства МАЗ и "Белкоммунмаша" при комплектовании и обновлении местного пассажирского парка.

"С учетом пожеланий администрации региона в рамках исполнения двусторонних договоренностей работаем над решением вопросов оптимальной адаптации технических характеристик поставляемой пассажирской техники к условиям северного региона, оперативной поставки запасных частей и комплектующих, качественного и своевременного технического сервиса", - рассказал вице-премьер.

Приоритетным остается сотрудничество в промышленной сфере.

"Надеемся на дальнейшее расширение присутствия белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ на промышленных площадках горнодобывающих компаний в условиях постоянного развития горнодобывающей отрасли региона", - обратил внимание он.

Беларусь также подтверждает заинтересованность в участии в обновлении парка пассажирской техники и совершенствовании ее сервисного обслуживания. "Готовы поставить очередную партию современных троллейбусов и автобусов исходя из имеющейся потребности, в том числе с использованием уже апробированных инструментов финансирования, предоставляемых белорусской стороной. Согласно имеющейся договоренности подтверждаем намерение представить для опытной эксплуатации автобус МАЗ модели 303. Также надеемся на дальнейшее участие в обновлении тракторного парка региона поставками техники современных образцов с учетом имеющихся потребностей", - заметил Анатолий Сивак.

Объемы товарооборота Беларуси и Мурманской области с 2021 года выросли более чем в два раза и в последние несколько лет находятся в пределах $250-290 млн. В прошлом году экспорт белорусских товаров составил $103,9 млн, или 105% к уровню 2024 года. Беларусь поставляла в Мурманскую область грузовые автомобили, нефтепродукты, машины и механизмы для грунтовых работ, силикаты, продукты для кормления животных, металлоконструкции из черных металлов и другие виды товаров. Основу импорта составили преимущественно фосфаты кальция, алюминиевая проволока, необработанный никель, рафинированная медь и медные сплавы, полевой шпат и другое.