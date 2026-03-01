ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ПРООН ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 2030 ГОДА


15:37 02.03.2026

Сегодня, 2 марта 2026г., министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь встретился с помощником Генерального секретаря ООН, помощником Администратора и Директором Регионального бюро по странам Европы и СНГ ПРООН г-жой Иваной Живкович для обсуждения стратегических направлений сотрудничества в области устойчивого развития Беларуси и инклюзивной экономической трансформации.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, стороны отметили многолетнее результативное партнерство ПРООН и Беларуси. С 1992 года ПРООН работает в стране, поддерживая национальные усилия в сфере экономического и социального развития, реализации Целей устойчивого развития и повышения качества жизни населения. ПРООН содействовала укреплению потенциала государственного управления, преодолению последствий аварии на ЧАЭС и развитию Чернобыльских территорий, реагированию на вызовы пандемии COVID-19, а также поддержке местного экономического развития и предпринимательства.

Юрий Чеботарь выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество с ПРООН по ряду важнейших направлений в целях содействия устойчивому развитию Республики Беларусь на национальном и местном уровнях.

Со своей стороны Ивана Живкович подчеркнула готовность организации содействовать Беларуси в решении новых задач устойчивого развития, отраженных в Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Такие перспективные направления, как искусственный интеллект, цифровая трансформация и инновации, развитие «серебряной» экономики, а также внедрение решений в области зеленой и циркулярной экономики нашли отражение в Страновой программе ПРООН на 2026–2030 годы и формируют основу дальнейшего стратегического сотрудничества.

За последние годы Министерство экономики и ПРООН разработали методику гендерного анализа нормативных правовых актов, обновили цифровую карту инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, реализовали программы менторства для женщин и предпринимателей «серебряного» возраста, а также содействовали использованию ESG-стандартов в частном секторе.

Эти результаты внесли вклад в реализацию государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы и Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы и создают прочную основу для дальнейшей совместной
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2026
валюта курс
EUR 3.3675
USD 2.8701
RUB 3.7503
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3600 -0.015
USD 2.8701 +0.0165
RUB 3.7503 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8650 2.8690
RUB 3.7330 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1780
EUR/RUB 90.1000 90.4900
USD/RUB 76.7000 76.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте