Сегодня, 2 марта 2026г., министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь встретился с помощником Генерального секретаря ООН, помощником Администратора и Директором Регионального бюро по странам Европы и СНГ ПРООН г-жой Иваной Живкович для обсуждения стратегических направлений сотрудничества в области устойчивого развития Беларуси и инклюзивной экономической трансформации.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, стороны отметили многолетнее результативное партнерство ПРООН и Беларуси. С 1992 года ПРООН работает в стране, поддерживая национальные усилия в сфере экономического и социального развития, реализации Целей устойчивого развития и повышения качества жизни населения. ПРООН содействовала укреплению потенциала государственного управления, преодолению последствий аварии на ЧАЭС и развитию Чернобыльских территорий, реагированию на вызовы пандемии COVID-19, а также поддержке местного экономического развития и предпринимательства.

Юрий Чеботарь выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество с ПРООН по ряду важнейших направлений в целях содействия устойчивому развитию Республики Беларусь на национальном и местном уровнях.

Со своей стороны Ивана Живкович подчеркнула готовность организации содействовать Беларуси в решении новых задач устойчивого развития, отраженных в Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года. Такие перспективные направления, как искусственный интеллект, цифровая трансформация и инновации, развитие «серебряной» экономики, а также внедрение решений в области зеленой и циркулярной экономики нашли отражение в Страновой программе ПРООН на 2026–2030 годы и формируют основу дальнейшего стратегического сотрудничества.

За последние годы Министерство экономики и ПРООН разработали методику гендерного анализа нормативных правовых актов, обновили цифровую карту инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, реализовали программы менторства для женщин и предпринимателей «серебряного» возраста, а также содействовали использованию ESG-стандартов в частном секторе.

Эти результаты внесли вклад в реализацию государственной программы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы и Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы и создают прочную основу для дальнейшей совместной