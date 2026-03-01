|О компании
|02.03.2026
Экономика РБ
МТС ПРЕДСТАВИЛ В БЕЛАРУСИ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ SAMSUNG — СМАРТФОНЫ GALAXY S26 И НАУШНИКИ GALAXY BUDS4
14:58 02.03.2026
МТС первым в Беларуси презентовал новые устройства Samsung — флагманские смартфоны Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra, а также наушники Galaxy Buds4 и Buds4 Pro.
Как сообщает пресс-служба МТС, серия S26 предлагает принципиально новый уровень интуитивного управления с Galaxy AI, высокую производительность и усиленную защиту данных. Galaxy Buds4 обеспечивают Hi-Fi звучание и эргономичный дизайн. Оформить предзаказ со скидкой до 750 рублей уже можно на shop.mts.by.
Galaxy S26: интуитивный AI, высокая производительность и защита данных
Все модели серии работают на базе адаптивного Galaxy AI, который автоматизирует повседневные задачи и подстраивается под привычки пользователя. Также смартфоны защищены платформой Samsung Knox с постквантовой криптографией и получают 7 лет обновлений безопасности.
Galaxy S26 Ultra — топ-модель с 6,9-дюймовым QHD+ экраном 120 Гц и процессором Snapdragon® 8 Elite Gen 5 (+19% CPU, +39% NPU). Основная камера: 200 МП широкоугольный (расширенная диафрагма, на 47% больше света), 50 МП ультраширокоугольный, 50 МП телефото с 5-кратным оптическим зумом и 10 МП телефото с 3-кратным зумом. Смартфон оснащен усовершенствованным охлаждением и первым в мире встроенным режимом «Антишпион» для защиты экрана. Аккумулятор 5000 мАч, «Супербыстрая зарядка 3.0» (до 75% за 30 минут).
Galaxy S26+ — модель с 6,7-дюймовым QHD+ экраном 120 Гц и процессором Exynos 2600. Камера: 50 МП широкоугольный, 12 МП ультраширокоугольный и 10 МП телефото с 3-кратным оптическим зумом. Быстрая зарядка 45 Вт (до 69% за 30 минут), аккумулятор 4900 мАч, поддержка беспроводной зарядки PowerShare.
Galaxy S26 — компактная модель с 6,3-дюймовым FHD+ экраном 120 Гц и процессором Exynos 2600. Камера идентична старшей модели. Вес 167 г, зарядка 25 Вт (до 55% за 30 минут), аккумулятор 4300 мАч.
Galaxy Buds4: премиальное звучание и эргономика
Серия наушников дополняет возможности новых смартфонов Hi-Fi звучанием. Обе модели созданы на основе сотен миллионов точек данных о слухе людей по всему миру и более 10 тысяч симуляций в рамках глобального исследования данных о слухе, проведенного Samsung Design Innovation Center.
Galaxy Buds4 Pro — премиальная модель с увеличенным низкочастотным динамиком (почти на 20% больше площадь вибрации) и поддержкой аудио 24 бит / 96 кГц. Улучшенное активное шумоподавление (ANC), адаптивный эквалайзер и технология «Сверхчеткие звонки» со сверхширокополосной связью. Автономность: до 6 часов с ANC, до 26 часов с кейсом. Защита IP57.
Galaxy Buds4 — базовая модель с 11-мм динамиком, 24-битным звуком и адаптивным шумоподавлением. Уменьшенные амбушюры для комфорта, сенсорное управление, поддержка «Аудио 360». Автономность: до 5 часов с ANC, до 24 часов с кейсом. Защита IP54.
Доступность
Предзаказ на устройства уже открыт на shop.mts.by. Первые пользователи смогут оформить новинки со скидкой до 750 рублей. Старт продаж ожидается 27 марта.
Смартфоны можно будет приобрести в фиолетовом, белом, черном и голубом дизайнах. Наушники — в черном и белом цветах.
