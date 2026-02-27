Ozon объявляет неаудированные финансовые результаты за 2025 год. Группа компаний нарастила оборот с учетом услуг на 45% до 152,3 млрд белорусских рублей, а выручку — на 63% до 36,5 млрд белорусских рублей.

Как сообщает пресс-служба Ozon, база активных покупателей маркетплейса выросла на 15% год к году и достигла 65,1 млн. Лояльность покупателей к Ozon также растет: в среднем каждый активный клиент делает на Ozon уже 38 заказов в год — на 12 больше, чем в 2024 году.

В Беларуси число клиентов площадки и частота их покупок увеличилось значительно быстрее — база активных покупателей маркетплейса выросла более чем в 1,5 раза, а частота покупок — более чем в 2 раза.

В результате оборот (GMV) Ozon с учетом услуг по итогам 2025 года вырос на 45% до 152,2 млрд рублей. В Беларуси оборот маркетплейса показал еще более стремительный рост — в 2,5 раза по сравнению с результатами аналогичного периода прошлого года.

За год компания доставила 2,481 млрд заказов клиентам — в 1,7 раз больше, чем годом ранее. В Беларуси по итогам 2025 года покупатели сделали почти в 3,5 раза больше заказов на маркетплейсе, чем годом ранее.

В 2025 году Ozon нарастил складские площади более чем на треть до почти 5 млн кв. м. В Беларуси логистические мощности компании включают в себя фулфилмент-центр в Минске, а также сортировочные центры в Орше и Барановичах. Кроме того, в 2025 году Ozon Беларусь стал первым маркетплейсом в стране, который запустил автоматизированный 3D-сортер. Инновационное оборудование на сортировочном центре в Минске существенно повысило скорость и точность обработки заказов маркетплейса. Кроме того, компания активно развивает сеть пунктов выдачи заказов: по итогам 2025 года количество ПВЗ в Беларуси увеличилось более чем в 2 раза год к году.

*Рублевые показатели отчетности переведены в белорусские рубли по среднему курсу 2025 года.

Ozon — мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 400 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 65,1 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 750 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.