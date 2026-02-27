|О компании
|02.03.2026
Экономика РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
13:38 02.03.2026
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 28 февраля 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 462,62 (ранее Br 452,29), серебро –Br 8,05 (ранее Br 9,22), платина – Br 211,57 (ранее Br 197,50); палладий –Br 162,63 (ранее Br 158,64); родий – Br 1 068,99 (ранее Br 983,09), рутений –Br 128,00 (ранее Br 127,88); иридий –Br 599,65 (ранее Br 599,09), осмий Br 35,80– (ранее Br 35,77).
