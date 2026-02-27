ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


13:38 02.03.2026

Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 28 февраля 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 462,62 (ранее Br 452,29), серебро –Br 8,05 (ранее Br 9,22), платина – Br 211,57 (ранее Br 197,50); палладий –Br 162,63 (ранее Br 158,64); родий – Br 1 068,99 (ранее Br 983,09), рутений –Br 128,00 (ранее Br 127,88); иридий –Br 599,65 (ранее Br 599,09), осмий Br 35,80– (ранее Br 35,77).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2026
валюта курс
EUR 3.3659
USD 2.8536
RUB 3.7489
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3750 +0.0094
USD 2.8536 +0.0013
RUB 3.7489 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8650 2.8690
RUB 3.7330 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1780
EUR/RUB 90.1000 90.4900
USD/RUB 76.7000 76.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте