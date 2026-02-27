ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ОБСУДЯТ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 5 МАРТА В МИНСКЕ


13:05 02.03.2026

5 марта в Минске пройдет круглый стол на тему «Актуальные вопросы защиты прав потребителей товаров (работ, услуг)». Мероприятие приурочено ко Дню потребителя.

Как сообщает Национальный правовой портал, круглый стол станет площадкой для активного обсуждения насущных проблем, касающихся защиты прав потребителей товаров (работ, услуг).

Участие в нем примут представители Национального банка Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального центра законодательства и правовой информации, Национального центра защиты персональных данных, ООО «Судебно-экспертная коллегия» и др.

Организатором мероприятия выступает общественное объединение «Региональное общество защиты потребителей».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2026
валюта курс
EUR 3.3659
USD 2.8536
RUB 3.7489
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3750 +0.0094
USD 2.8536 +0.0013
RUB 3.7489 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8650 2.8690
RUB 3.7330 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1780
EUR/RUB 90.1000 90.4900
USD/RUB 76.7000 76.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
