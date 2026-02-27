Экономика РБ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ОБСУДЯТ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 5 МАРТА В МИНСКЕ

13:05 02.03.2026 5 марта в Минске пройдет круглый стол на тему «Актуальные вопросы защиты прав потребителей товаров (работ, услуг)». Мероприятие приурочено ко Дню потребителя. Как сообщает Национальный правовой портал, круглый стол станет площадкой для активного обсуждения насущных проблем, касающихся защиты прав потребителей товаров (работ, услуг). Участие в нем примут представители Национального банка Республики Беларусь, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Национального центра законодательства и правовой информации, Национального центра защиты персональных данных, ООО «Судебно-экспертная коллегия» и др. Организатором мероприятия выступает общественное объединение «Региональное общество защиты потребителей».