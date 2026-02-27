|О компании
|02.03.2026
|
|
Экономика РБ
МАРТ ОПРЕДЕЛИЛ ТАРИФ НА УСЛУГУ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ
12:01 02.03.2026
Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлен тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по расположенным на территории Беларуси магистральным трубопроводам, оказываемую унитарным производственным предприятием «Запад-Транснефтепродукт». Это решение закреплено постановлением ведомства от 18 февраля 2026 г. № 9.
Как сообщает Национальный правовой портал, указанный тариф составит 2,42 доллара США (без НДС) за 1 т нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.
Постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 5 января 2017 г. № 1 «О тарифе на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь» признается утратившим силу.
Правовой акт вступает в силу с 1 апреля 2026 г.
|
|
