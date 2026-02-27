|О компании
|02.03.2026
Экономика РБ
ЕАБР ПОЯСНИЛ РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ
11:52 02.03.2026
В Беларуси реальные заработные платы выросли на 6,3% в январе 2026 г., после 6,1% в декабре 2025 г.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития, основной причиной стало повышение на 8,8% базовой ставки оплаты труда, определяющей зарплату в бюджетных. В результате оплата труда в бюджетном секторе выросла на 9,8% в январе 2026 г. после 10,5% месяцем ранее.
«Сохранение устойчивого роста реальных заработных плат будет важным фактором укрепления потребительской активности в экономике Беларуси в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
