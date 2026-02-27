|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАПИД НАЧАЛ ЗАСТРОЙКУ НОВОГО МИКРОРАЙОНА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И КАРВАТА В МИНСКЕ
11:28 02.03.2026
В Минске в границах улиц Геологической и Карвата стартовала реализация масштабного проекта жилой застройки - микрорайона № 1. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Согласно градостроительному плану, здесь создается современная жилая среда: помимо многоквартирных домов, проектом предусмотрено возведение удобных двухуровневых гаражей-стоянок и закрытых велопарковок.
Активнее всего работы продвигаются на площадке первой высотки под номером 6. Специалисты СУ-246 уже ведут монтаж 19-го этажа, в то время как сантехники и электромонтажники параллельно приступили к выполнению специальных внутренних работ.
Следом за первым объектом начнется возведение еще двух зданий. Дом № 10 будет выполнен в проверенных конструкциях серии М 464-У1, а дом № 7 планируется построить по индивидуальному проекту. Для обеспечения новостроек необходимыми ресурсами строители СУ-4 треста № 1 уже проложили первые инженерные сети.
Финальным этапом текущего этапа освоения территории станет четвертая очередь строительства. В ее рамках строители возведут еще два жилых дома: один по индивидуальному проекту и один в популярной мапидовской серии М 111-90.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
Курсы в банках
на 02.03.2026
Конвертация в банках
на 02.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте