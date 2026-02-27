ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МАПИД НАЧАЛ ЗАСТРОЙКУ НОВОГО МИКРОРАЙОНА В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И КАРВАТА В МИНСКЕ


11:28 02.03.2026

В Минске в границах улиц Геологической и Карвата стартовала реализация масштабного проекта жилой застройки - микрорайона № 1. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Согласно градостроительному плану, здесь создается современная жилая среда: помимо многоквартирных домов, проектом предусмотрено возведение удобных двухуровневых гаражей-стоянок и закрытых велопарковок.

Активнее всего работы продвигаются на площадке первой высотки под номером 6. Специалисты СУ-246 уже ведут монтаж 19-го этажа, в то время как сантехники и электромонтажники параллельно приступили к выполнению специальных внутренних работ.

Следом за первым объектом начнется возведение еще двух зданий. Дом № 10 будет выполнен в проверенных конструкциях серии М 464-У1, а дом № 7 планируется построить по индивидуальному проекту. Для обеспечения новостроек необходимыми ресурсами строители СУ-4 треста № 1 уже проложили первые инженерные сети.

Финальным этапом текущего этапа освоения территории станет четвертая очередь строительства. В ее рамках строители возведут еще два жилых дома: один по индивидуальному проекту и один в популярной мапидовской серии М 111-90.
