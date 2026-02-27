ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ ПО КАСКО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2,4 РАЗА В 2025 ГОДУ


11:14 02.03.2026

В 2025 г. белорусские страховщики застраховали каско 22 050 «зеленых» авто, что по сравнению с 2024 г. (9 207 застрахованных автомобилей) выросло в 2,4 раза. При этом около 53 % из них приходится на физические лица. Об этом сообщает Белорусская ассоциация страховщиков.

В то же время в 3,8 раза возросло количество выплат по электрокарам. В 2025 г. было произведено 6 692 выплаты на общую сумму 34,6 млн руб.

Средняя выплата по страхованию каско электромобилей физических лиц составила 4 534 руб., увеличившись на 31 % по сравнению с 2024 г. По страхованию каско юридических лиц выплата составила 5 854 руб., увеличившись на 17,5 % к 2024 г.

Следует отметить, что по каско автомобилей с ДВС средняя выплата по физическим лицам гораздо меньше, чем у электричек, и составляет 2 697 руб., а по каско юрлиц – 4 147 руб.

Несмотря на значительное увеличение выплат, размеры среднего страхового взноса по электромобилям сократились. По физическим лицам средний страховой взнос составил 2 461 руб. (меньше на 17,7 % по сравнению с 2024 г.), а по юридическим лицам – 3 092 руб. (меньше на 11,8 % к 2024 г.).
