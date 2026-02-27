|О компании
|02.03.2026
Экономика РБ
В МИНТРУДА НАПОМНИЛИ О КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ СФЕРАХ С 1 МАРТА
10:44 02.03.2026
В Министерстве труда и соцзащиты Беларуси напомнили о ключевых изменениях в социальной и трудовой сферах с 1 марта 2026 года.
В Беларуси вступает в силу новая редакция Правил расследования несчастных случаев на производстве. Обновленный документ расширяет перечень ситуаций, которые теперь официально признаются страховыми, а также уточняет порядок осуществления соответствующих выплат работникам.
Наряду с изменениями в охране труда, важные сроки наступают и для плательщиков взносов. До 31 марта 2026 года индивидуальные предприниматели, ремесленники и самозанятые, включая плательщиков налога на профессиональный доход, обязаны уплатить взносы в бюджет ФСЗН за 2025 год. Необходимые суммы уже рассчитаны и доступны в ЕРИП, личном кабинете мобильного приложения или на портале фонда.
Параллельно с финансовыми вопросами решаются и задачи социальной инфраструктуры: с начала месяца в каждом районе страны открываются группы для детей до двух лет. В зависимости от региона это будут отдельные ясельные группы или места в уже существующих разновозрастных группах, что особенно актуально для сельской местности.
Что касается трудового графика на текущий месяц, то дополнительных выходных в марте не предусмотрено, так как праздник 8 Марта выпадает на воскресенье. Тем не менее, для тех, кто работает по шестидневному графику, суббота 7 марта станет сокращенным рабочим днем — ее продолжительность уменьшится на один час.
