ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В МИНТРУДА НАПОМНИЛИ О КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ СФЕРАХ С 1 МАРТА


10:44 02.03.2026

В Министерстве труда и соцзащиты Беларуси напомнили о ключевых изменениях в социальной и трудовой сферах с 1 марта 2026 года.

В Беларуси вступает в силу новая редакция Правил расследования несчастных случаев на производстве. Обновленный документ расширяет перечень ситуаций, которые теперь официально признаются страховыми, а также уточняет порядок осуществления соответствующих выплат работникам.

Наряду с изменениями в охране труда, важные сроки наступают и для плательщиков взносов. До 31 марта 2026 года индивидуальные предприниматели, ремесленники и самозанятые, включая плательщиков налога на профессиональный доход, обязаны уплатить взносы в бюджет ФСЗН за 2025 год. Необходимые суммы уже рассчитаны и доступны в ЕРИП, личном кабинете мобильного приложения или на портале фонда.

Параллельно с финансовыми вопросами решаются и задачи социальной инфраструктуры: с начала месяца в каждом районе страны открываются группы для детей до двух лет. В зависимости от региона это будут отдельные ясельные группы или места в уже существующих разновозрастных группах, что особенно актуально для сельской местности.

Что касается трудового графика на текущий месяц, то дополнительных выходных в марте не предусмотрено, так как праздник 8 Марта выпадает на воскресенье. Тем не менее, для тех, кто работает по шестидневному графику, суббота 7 марта станет сокращенным рабочим днем — ее продолжительность уменьшится на один час.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2026
валюта курс
EUR 3.3659
USD 2.8536
RUB 3.7489
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3750 +0.0094
USD 2.8536 +0.0013
RUB 3.7489 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8440 2.8540
RUB 3.7300 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1820 1.1850
EUR/RUB 90.2000 90.9000
USD/RUB 75.8000 76.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте