|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТЯТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
17:21 27.02.2026
В текущем году Министерство труда и социальной защиты совместно с системой здравоохранения приступает к тестированию системы электронных листков нетрудоспособности. На первом этапе нововведение коснется только больничных по беременности и родам. Об этом заявил профильный министр Андрей Лобович в ходе итоговой коллегии ведомства, где обсуждались результаты работы за 2025 год и планы на ближайшую перспективу.
«В зависимости от результатов этого эксперимента мы примем решение о дальнейшей реализации данной практики на уровне всей страны», - сообщил Андрей Лобович, цитирует Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
Курсы в банках
на 27.02.2026
Конвертация в банках
на 27.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте