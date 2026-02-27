В текущем году Министерство труда и социальной защиты совместно с системой здравоохранения приступает к тестированию системы электронных листков нетрудоспособности. На первом этапе нововведение коснется только больничных по беременности и родам. Об этом заявил профильный министр Андрей Лобович в ходе итоговой коллегии ведомства, где обсуждались результаты работы за 2025 год и планы на ближайшую перспективу.

«В зависимости от результатов этого эксперимента мы примем решение о дальнейшей реализации данной практики на уровне всей страны», - сообщил Андрей Лобович, цитирует Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.