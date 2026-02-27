ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
27.02.2026   
Экономика РБ


ЛОБОВИЧ: В БЕЛАРУСИ ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРДНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ И РОСТ ЧИСЛА ЗАНЯТЫХ


17:13 27.02.2026

Рынок труда Беларуси по итогам 2025 года продемонстрировал устойчивую положительную динамику: уровень безработицы по методологии МОТ опустился до исторического минимума в 2,5%. Эти данные озвучил министр труда и социальной защиты Андрей Лобович на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает Telegram-канал трудового ведомства.

Министр подчеркнул, что важным достижением периода стало увеличение численности занятых в экономике — впервые за пять лет этот показатель вырос и составил 4 159 тысяч человек. При этом спрос на кадры остается высоким: наниматели заявили более 163 тысяч вакансий. Характерно, что 70% предложений касаются рабочих профессий, однако структура спроса меняется. На первый план выходят квалифицированные рабочие со специальным образованием, умеющие обслуживать сложное оборудование.

С учетом этих трендов ведомство определило ключевые задачи на 2026 год, сделав ставку на максимально быстрое вовлечение молодежи в трудовую деятельность. Для этого планируется создать условия для старта карьеры еще в период обучения и внедрить гибкие образовательные программы. Актуализация профессиональных стандартов и устранение избыточных барьеров позволят сократить время подготовки специалистов без потери качества, обеспечивая экономику кадрами именно в те сроки, которые диктует современный рынок.
