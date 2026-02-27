|О компании
|27.02.2026
Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ: СОЗДАЕМ СТИМУЛЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
17:05 27.02.2026
Создаем стимулы для технологического обновления предприятий АПК Беларуси. Об этом заявила сегодня, 27 февраля 2026 года, заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Щучинский район Гродненской области, сообщает пресс-служба экономического ведомтсва.
Замглавы экономического ведомства посмотрела, как реализуются инвестпроекты на ряде местных предприятий. Крупнейший в стране производитель ингредиентов на основе молочной сыворотки – компания «Праймилк» в текущем году начинает реализацию инвестпроекта по строительству новой линии сгущения и сушки молока, молочной сыворотки для наращивания объемов выпуска. ООО «ЛОГАЛ-БИО» завершает строительство нового комплекса по производству субстрата для выращивания грибов, что позволит снизить импорт данной продукции; будет создано 25 рабочих мест.
По словам Марии Мажинской, в текущем пятилетии государство продолжит уделять особое внимание технологическому обновлению производств в АПК.
«Пищевая промышленность – эта та отрасль, где нам по силам обеспечить максимальную локализацию производств в небольших аграрных районах, поскольку здесь есть и качественное местное сырье, и необходимые компетенции.
Новые механизмы поддержки инвестпроектов, кредитные продукты на комфортных условиях призваны упростить и ускорить реализацию перспективных проектов. Компании должны быть активны и использовать эти возможности для повышения технологичности производств, расширения ассортимента, выпуска импортозамещающей продукции», – акцентировала замминистра экономики.
Рабочий день Марии Мажинской продолжился участием в заседании Щучинского райисполкома, на котором подвели итоги социально-экономического развития района и исполнения его бюджета за прошлый год, а также обсудили как выполняются задачи 2026-го.
