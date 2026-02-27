В 2025 году на рынок стран Африки Минский тракторный завод поставил около 2 тыс. единиц техники, что на 62 % больше уровня 2024-го. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья ОАО «МТЗ» Александр Аксенчик.

«Предприятие активно ведет работу по поставкам техники на рынок Африки. Ключевыми странами по экспорту стали Зимбабве, Нигерия, Египет. По каждому из этих направлений в прошлом году в сравнении с 2024-м был достигнут темп роста от 116 до более 190 %», — рассказал Александр Аксенчик.

По его словам, наиболее востребованными моделями на африканском рынке стали BELARUS 820, 92S, а также 1025.2, 1221Т.2 в тропическом исполнение — на базе унифицированной кабины с тент-каркасом.