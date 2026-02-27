ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МТЗ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ТРАКТОРОВ НА РЫНОК АФРИКИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 60% В 2025 ГОДУ


15:40 27.02.2026

В 2025 году на рынок стран Африки Минский тракторный завод поставил около 2 тыс. единиц техники, что на 62 % больше уровня 2024-го. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья ОАО «МТЗ» Александр Аксенчик.

«Предприятие активно ведет работу по поставкам техники на рынок Африки. Ключевыми странами по экспорту стали Зимбабве, Нигерия, Египет. По каждому из этих направлений в прошлом году в сравнении с 2024-м был достигнут темп роста от 116 до более 190 %», — рассказал Александр Аксенчик.

По его словам, наиболее востребованными моделями на африканском рынке стали BELARUS 820, 92S, а также 1025.2, 1221Т.2 в тропическом исполнение — на базе унифицированной кабины с тент-каркасом.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2026
валюта курс
EUR 3.3653
USD 2.8523
RUB 3.7488
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.02.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3750 +0.0094
USD 2.8536 +0.0013
RUB 3.7489 +0.0001
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3740
USD 2.8420 2.8490
RUB 3.7410 3.7440
подробнее

Конвертация в банках
на 27.02.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1840 1.1880
EUR/RUB 90.1000 90.3700
USD/RUB 75.8000 76.1000
подробнее
