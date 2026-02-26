Обычный рабочий день для 45-летнего жителя Вилейки обернулся финансовой катастрофой – еще одним примером изощренности и беспринципности современных кибермошенников. То, что начиналось с безобидного, на первый взгляд, звонка, привело не только к потере денежных средств, но и к осознанию собственной наивности.

Как рассказала официальный представитель УСК по Минской области Мария Никитина, днем 12 февраля мужчине позвонили с иностранного номера, код которого отличался от белорусского всего одной цифрой, что не вызвало у него подозрений. Женский голос представился сотрудницей энергосбыта. Девушка сообщила о просроченной договорной услуге. Предложение оформить новый договор дистанционно показалось удобным, и потерпевший без колебаний назвал идентификационный номер своего паспорта. Это был первый шаг в тщательно продуманной мошеннической схеме.

Спустя непродолжительное время в Viber поступил новый звонок – теперь якобы от сотрудника Следственного комитета. Лжеследователь сообщил, что паспортные данные мужчины попали к мошенникам, а на его имя оформляются кредиты, которые предназначены для «спонсирования вооруженных сил Украины».

Чтобы усилить давление, аферисты позвонили от имени «представителей Национального банка». На вопросы жителя Вилейки о том, как могли так быстро оформить кредиты, собеседники уходили от прямых ответов, лишь нагнетая тревогу.

Кульминацией стала просьба «следователя» сообщить, есть ли дома наличные. Под предлогом предстоящего обыска и возможной конфискации мужчину убедили передать деньги «внештатному сотруднику», который якобы доставит их в Минск для декларирования. По указания куратора потерпевший упаковал 30,9 тысяч долларов США и 26 тысяч белорусских рублей в непрозрачные пакеты и передал незнакомцу в городе.

На следующий день злоумышленники вновь связались с мужчиной и выяснили, что денежные средства есть и у его пожилой матери. Под тем же предлогом «декларирования» они вынудили его перевести 12 тысяч рублей через инфокиоск. Следует отметить, что аферисты настаивали на поэтапном перечислении денежных средств, чтобы избежать блокировки крупных сумм. Мужчина выполнил и эти требования и совершил серию переводов по тысячи рублей.

Войдя во вкус, 14 февраля мошенники потребовали, чтобы мужчина лично приехал в столицу «закрыть вопросы по кредитам». По дороге к указанному адресу он попал в ДТП. Находясь в шоковом состоянии, потерпевший сообщил об этом «куратору», которая потребовала немедленно удалить переписку в Viber. Именно это вызвало у мужчины первые серьезные подозрения. Родственница, приехавшая на место аварии, заметила его странное поведение и выяснила, что он стал жертвой мошенников.

В общей сложности житель Вилейки потерял более 126 тысяч рублей.

По данному факту Вилейским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.