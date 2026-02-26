ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
МРТ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНУТ РАБОТАТЬ КРУГЛОСУТОЧНО


13:46 27.02.2026

В диагностических службах Гомельской области ожидаются значимые изменения, направленные на повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

Как заявил начальник главного управления по здравоохранению Гомельского облисполкома Сергей Белый, с середины 2026 года почти все восемь аппаратов МРТ в регионе начнут работать в круглосуточном режиме, сообщает Telеgram-канал Минздрава.

Переход на новый график позволит существенно сократить время ожидания плановых исследований. На сегодняшний день очередь на МРТ составляет около 40 дней, однако после внедрения круглосуточной смены этот срок планируется снизить до 30 дней. Положительная динамика наметилась уже в конце прошлого года: после запуска новых аппаратов в Жлобине и Речице в декабре 2025-го очередность начала постепенно сокращаться.

Параллельно с развитием магнитно-резонансной томографии в области успешно решаются вопросы доступности КТ-диагностики. В настоящее время ожидание компьютерной томографии составляет от 10 до 15 дней, а в ряде районов — всего один-два дня. Дальнейшему укреплению материально-технической базы будет способствовать установка нового аппарата КТ в госпитале Костюковки, которая запланирована на первый квартал текущего года.
