«Лидское» собрало друзей и партнеров на презентацию нашумевших новинок, чтобы вместе открыть новую страницу 150-летней истории бренда

Как сообщает пресс-служба компании, главным событием встречи стала дегустация особых сортов «Янтарнае» и «Рубінавае», созданных в честь знаменательной даты. Директор по маркетингу Алена Хомченко и менеджер по разработке новых продуктов Валерий Бурблис рассказали, что интерес к новинкам возник еще до их появления в магазинах. Благодаря вирусному эффекту в соцсетях и обсуждению необычного дизайна и спорного названия полуторамесячный запас первой партии был раскуплен всего за 10 дней.

Такой отклик стал не только результатом удачной коммуникационной кампании, но и подтверждением доверия к бренду, которое формировалось десятилетиями. Об этом говорил в своем выступлении генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис, подчеркнув, что за полтора века мир изменился до неузнаваемости, однако фундамент компании остается прежним — традиции, бескомпромиссное качество и люди.

«Мы — старейший непрерывно работающий пивоваренный завод в Республике Беларусь. Кому больше, чем нам, можно гордиться нашей экспертизой, нашими традициями, нашей историей? Мы нацелены на будущее и готовы делать невероятные вещи», — подчеркнул руководитель предприятия.

Эмоциональным акцентом мероприятия стал показ обновленного к юбилею видео об истории завода — от основания Носелем Пупко в 1876 году до сегодняшнего дня. Оно напомнило, как из небольшого бровара вырос бренд, который 150 лет сохраняет непрерывность производства и свою идентичность. В дальнейшем фильм можно будет увидеть во время экскурсионной программы в Музее лидского бровара.

В продолжение вечера гости приняли участие в интерактиве: со своих смартфонов они вводили слова-ассоциации с брендом, которые в режиме реального времени складывались на экране в символическое «облако смыслов». Несмотря на то что среди ассоциаций долго лидировало слово «легенда», в итоге на первое место вышло «качество».

В юбилейную линейку вошли два особенных сорта – «Янтарнае» и «Рубінавае», каждый со своим цветом и вкусовым характером. При разработке учитывались как исторические рецептурные подходы, так и современные вкусовые тренды.

«Янтарнае» – это уникальный авторский сорт, в котором объединились особенности двух стилей: чистый мягкий солодовый вкус мюнхенского хеллеса и фруктово-пряные ноты, которыми славятся бельгийские эли.

«Рубінавае» – сорт насыщенного рубинового цвета, для которого характерны сладковатый ягодный аромат и свежий фруктовый вкус с деликатными нотками пряностей.

Новинки представлены в бутылках увеличенного объема 615 мл и с уникальным дизайном с гранями в виде драгоценных камней.