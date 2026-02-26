ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ГОМЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ БЛАГОДАРЯ ИНИЦИАТИВЕ «ОДИН РАЙОН – ОДИН ПРОЕКТ»


11:23 27.02.2026

В Беларуси более четырех лет реализуется инициатива «Один район – один проект». Идея по развитию регионов в таком формате принадлежит главе государства.

Главный принцип – тщательный анализ специфики и потенциала каждой территории, чтобы создать именно то производство, которое будет максимально эффективным. Результат очевиден: появление современных заводов и цехов, а главное – новых рабочих мест.

Яркий пример успешной реализации программы демонстрирует Гомельская область. Здесь модернизировали предприятие, специализирующееся на производстве хлебобулочных изделий и полуфабрикатов. Проведенная реконструкция позволила увеличить объем выпуска продукции и расширить ассортимент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня товары этого предприятия пользуются стабильным спросом далеко за пределами региона.

В 2014 году начинали с двух скромных линий. Толчком к развитию стала государственная инициатива «Один район – один проект». Так, в 2023 году на рынке появился продукт, не имеющий аналогов в Беларуси – тесто «Фило». Этот товар буквально побил рекорды популярности у потребителей. Увеличился и объем производства.

«На сегодня он составляет 5 тысяч тонн в год. Тем самым с каждым годом объемы растут где-то примерно на 10 %. С учетом расширения производства, добавив рабочие места, где-то около 150 человек. Значит, средняя зарплата по нашему предприятию – 2,850 рублей», - отметил исполняющий обязанности директора предприятия по выпуску тонкого лаваша и других видов хлебобулочных изделий и полуфабрикатов Александр Ладыженко.

Модернизация оборудования и внедрение инноваций не остались незамеченными. В 2024 году компания завоевала золотую медаль на международной выставке «Продэкспо» и была признана лучшим производителем лаваша. Но останавливаться на достигнутом на предприятии не собираются. В планах – расширение территории и установка новых линий.

Спрос рождает предложение, а белорусский лаваш сегодня знают далеко за пределами страны. География поставок широкая – около 40% продукции уходит на экспорт: в Россию, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ.
