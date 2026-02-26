|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.02.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЖИЛОЙ КВАРТАЛ НА УЛИЦЕ КАРВАТА В МИНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТ АКТИВНО ПРИРАСТАТЬ НОВЫМИ ДОМАМИ
10:57 27.02.2026
Новый жилой квартал в границах ул. Карвата-Геологическая-Высокая-Связистов в Минске ежегодно прибавляет в объемах введенного жилья.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», на текущий момент здесь уже готовы пять высотных домов, общая площадь которых составила более 37 тыс. кв. м.
В 2026 году строители МАПИДа планируют завершить шестой дом (№ 8 по генплану) серии М111-90, после чего приступят к возведению еще двух 10-этажных зданий серии М464-У1.
Подготовка к новому этапу строительства ведется уже сейчас: специалисты прокладывают инженерные сети. Ливневая канализация на объекте готова, в данный момент идет подготовка котлована под теплотрассу.
Параллельно с жилым фондом расширяется и сопутствующая инфраструктура. МАПИД возводит в квартале третий паркинг на 292 машино-места. На данный момент объект готов в монолите, работы переместились на кровлю и первый уровень, где завершается укладка плитки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.02.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.02.2026
Курсы в банках
на 27.02.2026
Конвертация в банках
на 27.02.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте