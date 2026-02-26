Новый жилой квартал в границах ул. Карвата-Геологическая-Высокая-Связистов в Минске ежегодно прибавляет в объемах введенного жилья.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», на текущий момент здесь уже готовы пять высотных домов, общая площадь которых составила более 37 тыс. кв. м.

В 2026 году строители МАПИДа планируют завершить шестой дом (№ 8 по генплану) серии М111-90, после чего приступят к возведению еще двух 10-этажных зданий серии М464-У1.

Подготовка к новому этапу строительства ведется уже сейчас: специалисты прокладывают инженерные сети. Ливневая канализация на объекте готова, в данный момент идет подготовка котлована под теплотрассу.

Параллельно с жилым фондом расширяется и сопутствующая инфраструктура. МАПИД возводит в квартале третий паркинг на 292 машино-места. На данный момент объект готов в монолите, работы переместились на кровлю и первый уровень, где завершается укладка плитки.