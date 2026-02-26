Начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики Василевская Елена Николаевна 28 февраля 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О показателях развития в области экологии и рационального природопользования в 2026-2030гг.».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.