Продвижение отечественных товаров на внутреннем рынке и создание новых возможностей для экспортных продаж — «Беллегпром» и Wildberries подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Ведущий концерн Беларуси, координирующий текстильную, трикотажную, швейную и кожевенно-обувную отрасли страны, планирует увеличивать свое присутствие в сфере e-com.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, стороны договорились наладить активную работу среди предприятий, входящих в структуру «Беллегпром», по вовлечению их в онлайн-продажи через Wildberries. Ведь онлайн-торговля, как прямой и честный выход на потребителя, способна не просто обеспечить максимальное удовлетворение запросов покупателей, но и стимулировать продажи товаров отечественной легкой промышленности.

«Мы активно и системно выстраиваем работу с государственным сектором, так как видим в этом большой потенциал. И нам отрадно, что все больше белорусских производителей выходят в онлайн. Wildberries поступательно становится полноценной витриной товаров белорусского производства, причем как частных компаний, так и госпредприятий, которые полноправно конкурируют с другими игроками рынка», - отметил Денис Семенков, директор Wildberries в Беларуси.

Сегодня свою деятельность через Wildberries ведут 15 фабрик концерна «Беллегпром». Большой популярностью у покупателей платформы пользуются одежда, обувь, постельное белье и галантерея. Товары белорусской легкой промышленности популярны как внутри страны, так и за ее пределами: в России, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. В 2025 году лидерами по продажам среди предприятий легрома стали «Галантея», «Милавица», «Витебские Ковры» и ОАО «Лента».

«Нашим предприятиям просто необходимо перестраивать свои бизнес-процессы под цифровую реальность. Инструменты и механизмы, которые дают электронные площадки, должны стать дополнительной возможностью не просто громко заявить о себе, но и сделать так, чтобы белорусскую продукцию любили, узнавали, и с удовольствием покупали как дома, так и за рубежом. Это наша общая задача, и мы готовы в этом помогать», - подчеркнула Надежда Лазаревич, руководитель концерна "Беллегпром".

Для продвижения отечественных товаров онлайн, компания Wildberries первой из всех игроков рынка электронной торговли в стране запустила специальный раздел “Сделано в Беларуси”, где размещены отечественные товары высокого качества и без посреднических наценок. За 2025 год число зарегистрированных белорусских продавцов на платформе увеличилось на 20%, а их продажи выросли в полтора раза (+51%).

Сегодня у отечественных предприятий легкой промышленности появилась возможность значительно расширить географию поставок своей продукции, при этом сократив условное расстояние до конечного потребителя. Кстати, для многих белорусских брендов выход на Wildberries уже стал настоящим толчком в развитии, помог увеличить продажи в разы и заметно масштабировать бизнес.